Dizem que a Apple está preparando um Mini Monitor LED para 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple está preparando uma nova tela externa para o início de 2023, que deverá ficar entre seus dois monitores atuais - a tela Studio Display de $1.599/£1.499 e a tela Pro Display XDR de$4.999/£4.599.

Embora os detalhes completos ainda não tenham sido confirmados, rumores sugerem que poderia ser o primeiro monitor da Apple a apresentar um painel Mini LED. A tecnologia já foi utilizada em outros pontos da linha Apple - a saber, o iPad Pro de 12,9 polegadas de 2021 e os modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas - e o analista da DSCC (Display Supply Chain Consultant) Ross Young sugeriu o próximo passo lógico para que a empresa introduza a tecnologia em sua linha de monitores.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O uso do Mini LED neste tipo de produto faz sentido, pois o contraste melhorado e os níveis de preto que a tecnologia oferece seria um grande passo em frente para qualquer pessoa que trabalhe com conteúdo HDR.

Sua aparência na linha também ofereceria melhor consistência ao trabalhar com diferentes produtos Apple, assim como a inclusão rumorosa do suporte ProMotion, que já existe no iPad Pro e MacBook Pro. Isto permite uma taxa de atualização variável para 120Hz, tornando o monitor amigável também para jogos.

Quanto ao tamanho, espera-se que seja uma tela de 27 polegadas - o mesmo tamanho da tela do Studio Display - e um tamanho de painel para a Apple por algum tempo. Os profissionais criativos que requerem um monitor maior ainda serão direcionados para o Pro Display XDR, mas há rumores de que o tamanho do Studio Display é o que mais se adequa ao maior número de pessoas.

Entretanto, isto também dá uma dica para o fato de que podemos esperar recursos adicionais, devido ao rumor de um preço mais alto no novo monitor.

As portas Thunderbolt extras são uma possibilidade, o que abre a opção para a cadeia de margaridas de vários deles em conjunto - algo que atualmente não é possível com o Studio Display devido a sua única porta Thunderbolt.

Mark Gurman da Bloomburg também está sugerindo que o novo monitor será alimentado pelo chip de silicone biônico A13 da Apple - combinando com o chip no display do Studio. Isto permitirá que o monitor rode iOS e ofereça recursos como o Center Stage que são processados no dispositivo, e embora tenha alguns anos de idade, um chip mais potente ofereceria benefícios limitados para este tipo de dispositivo.

Há rumores de que a data de lançamento do novo monitor será no primeiro trimestre de 2023, entre janeiro e março, e aparentemente será revelada juntamente com os novos modelos MacBook Pro.

No entanto, tenha em mente que este será o terceiro ponto na previsão de seu lançamento. Ross Young esperava que ele fosse revelado na WWDC em junho, mas questões de design aparentemente empurraram seu lançamento para outubro. Como sabemos agora, essa data de outubro veio e foi sem um sussurro também, aparentemente devido a restrições de fornecimento - resta saber se sua terceira vez terá sorte nestes rumores. Como sempre, nós o manteremos atualizado com qualquer coisa que ouvirmos.

Melhor laptop 2022: Notebooks de alto orçamento e premium para profissionais, estudantes e usuários casuais Por Max Freeman-Mills · 27 Outubro 2022 Se você está procurando por um novo laptop, você veio ao lugar certo. Testamos todas as opções de topo.

Escrito por Verity Burns.