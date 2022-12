Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Diz-se que a Apple está trabalhando em "múltiplos monitores externos" para lançamento em 2023, com o hardware Apple Silicon dentro.

A empresa está alegadamente trabalhando em uma nova versão do Pro Display XDR, que substituirá o modelo lançado em 2019. No entanto, ele só poderá chegar no final do ano e depois de um novo modelo Mac Pro, com Mark Gurman da Bloomberg afirmando que ainda está em desenvolvimento.

"A Apple está trabalhando em vários novos monitores externos", escreve ele na última edição de seu boletim Power On. "Incluindo uma atualização do Pro Display XDR que foi lançado junto com o Intel Mac Pro em 2019.

"É possível, no entanto, que a próxima tela high-end da empresa seja enviada após o Mac Pro, já que o computador está mais avançado em desenvolvimento do que o monitor".

Outros monitores Apple Silicon podem aparecer primeiro, portanto.

Gurman também sugere que, adicionando seu próprio chipset aos monitores, eles serão capazes de executar algumas funções sem drenar recursos do Mac ou MacBook plugados neles.

Certamente, parece que a Apple preferiria continuar por este caminho em vez de reestabelecer o iMac de 27 polegadas - o último dos quais surgindo em 2020. Provavelmente, haverá pelo menos dois modelos Mac Mini lançados em 2023, diz ele, o que poderia preencher a lacuna.

Escrito por Rik Henderson.