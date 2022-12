Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Enquanto todos os outros estão fazendo telefones dobráveis, pensa-se agora que a Apple está trabalhando em um MacBook dobrável de algum tipo.

Os rumores de que a Apple está fazendo um iPhone dobrável não têm sido tão fáceis de encontrar ultimamente, mas isso pode ser porque ela desviou sua atenção de fazer um telefone que dobra na metade para se concentrar em fazer um laptop dobrável em vez disso.

Um relatório dos observadores da indústria no The Elec afirma que a Apple "iniciou [um] projeto de desenvolvimento na faixa inicial de 20 polegadas", com 20,25 polegadas, aparentemente o número que a empresa estabeleceu.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Se isso estiver correto, o relatório acredita que os 20 polegadas é o tamanho do dispositivo quando a tela estiver totalmente desdobrada e, embora isso possa ser potencialmente um tablet, pensa-se que a Apple pretende criar algo que tenha uma tela e um layout de teclado semelhante a um computador laptop.

Melhor Apple MacBook em 2022: Descubra qual MacBook Air ou MacBook Pro é o certo para você Por Conor Allison · 6 Janeiro 2022 Este recurso se concentra nos modelos atuais de MacBook da Apple, com informações sobre preço, especificações, recursos e para que tipo de

"Dado que o tamanho da tela está no início de 20 polegadas quando desdobrada, é altamente provável que este produto do projeto esteja em uma forma próxima a um MacBook", observa o relatório. Acrescentando que o dispositivo provavelmente teria um tamanho de tela de cerca de 15,3 polegadas quando dobrado. Isto o coloca em torno da marca MacBook Pro de 16 polegadas em termos de tamanho de tela, e é consideravelmente maior do que qualquer iPad feito até hoje.

Se a Apple está de fato fazendo um laptop dobrável, temos que assumir que ela planeja que metade da tela se torne um teclado baseado no toque, semelhante ao que é usado em iPhones e iPads. Quão ergonômico isso não é claro, nem é provável que os digitadores freqüentes desfrutem da experiência de bater no vidro por qualquer período de tempo.

No entanto, nada disso vai acontecer em breve. O relatório diz que a Apple pretende ter um produto pronto até 2026 ou 2027, o que significa que há muito tempo para que o produto mude de rumo entre agora e o lançamento - e para que mais vazamentos aconteçam também.

Esta não é a primeira vez que se diz que um MacBook Pro dobrável com uma tela de 20 polegadas foi dobrado, é claro. O analista de exibição Ross Young sugeriu que tal coisa também estava em andamento no início deste ano.

Escrito por Oliver Haslam.