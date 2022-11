Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se seu MacBook, MacBook Air, ou MacBook Pro estiver completamente congelado e você não souber o que fazer a seguir, talvez considere a possibilidade de reiniciar à força seu laptop Apple. Muitas vezes usado como último recurso, um reinício forçado pode ser sua opção mais rápida (e única) para colocar seu Mac em funcionamento novamente.

Como fazer o reinício forçado rápido de um Mac

Antes de tomar esta rota drástica, tente reiniciar seu Mac da maneira clássica: Clique no símbolo da Apple no canto superior esquerdo da tela e selecione Reiniciar. Você também pode forçar o desligamento de seu Mac, se necessário, pressionando e segurando o botão de ligar/desligar até que seu Mac seja desligado.

Se estes métodos não estiverem funcionando para você, ou talvez sua tela e seu cursor estejam presos e você não consiga selecionar nada, então tente a opção de reiniciar à força abaixo.

Pressione e mantenha pressionadas as teclas de Comando e Controle com o botão de ligar/desligar. O botão de força também é um botão Touch ID / Ejetar, dependendo do modelo Mac. A tela de seu Mac deve ficar escura, e seu Mac deve reiniciar. Faça login em seu computador e continue a usá-lo normalmente. Fácil, certo?

Nota: Em um MacBook Air 2018 e no novo MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, o botão de ligar/desligar dobra como o botãoTouch ID no canto superior direito do teclado. Em qualquer MacBook Pro com uma Barra de Toque, é a superfície Touch ID no lado direito da Barra de Toque.

O que acontece quando você força o reinício?

Um reinício forçado é uma solução rápida que deve retornar seu computador a um estado normal. Antes de você reiniciar à força seu MacBook, tenha certeza de que este processo não limpará os dados do seu computador. Ele apenas reinicializa seu dispositivo. Mas você pode perder alterações não salvas em documentos abertos quando forçar um reinício - porque seu Mac será completamente desligado.

A tela ficará preta, e quando a máquina reiniciar, você terá que fazer o login novamente em sua conta.

Como forçar um aplicativo a sair de um Mac

Se um aplicativo que você estava usando estiver congelado, e seu Mac estiver funcionando bem de outra forma, então tente sair à força do aplicativo em vez de sair à força de seu laptop. Você pode manter pressionada a tecla Option (⌥) e depois clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo ofensivo no Dock e selecionar Force Quit. Ou você pode pressionar estas três teclas juntas: Opção, Comando, e Escape. Uma janela de Saída Forçada será aberta. Selecione o aplicativo que você deseja abandonar, depois clique em Force Quit. Você também pode acessar o painel Force Quit no menu Apple, no canto de sua tela.

Você ainda precisa de ajuda com seu Mac?

Se seu MacBook congelar repetidamente e você não tiver certeza do que está acontecendo, talvez reinicie seu Mac no modo Apple Diagnostics para verificar se é um problema de hardware.

Escrito por Maggie Tillman.