O icônico logotipo da Apple com luz de fundo poderia fazer um retorno ao MacBooks

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple não coloca um logotipo retroiluminado em seus MacBooks desde 2015, mas tudo isso poderia mudar com base em uma nova patente que a empresa registrou.

O famoso logotipo da Apple foi uma vez a primeira coisa que você viu quando entrou em qualquer cafeteria, mas não foi o caso desde que foi morto em 2015. O logotipo branco brilhante foi substituído por um mais sombrio, mas a versão retroiluminada pode estar prestes a voltar depois que uma nova patente apareceu no banco de dados do U.S. Patent and Trademark Office.

O nome da patente pode não dar muito - "Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures" - mas seu propósito é claro para ver quando você mergulha no que está sendo descrito.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Apple diz que o alojamento de um laptop "pode ser fornecido com um logotipo", acrescentando que "o logotipo ou outras estruturas no dispositivo podem ser fornecidos com um espelho parcialmente refletivo retroiluminado". Em seguida, diz que outros componentes poderiam ser configurados para permitir a passagem da iluminação de fundo de dentro do dispositivo", o que criaria o logotipo retroiluminado com o qual estamos tão familiarizados.

Melhor Apple MacBook em 2022: Descubra qual MacBook Air ou MacBook Pro é o certo para você Por Conor Allison · 6 Janeiro 2022 Este recurso se concentra nos modelos atuais de MacBook da Apple, com informações sobre preço, especificações, recursos e para que tipo de

A nova patente parece ser para um novo tipo de construção que permitiria à Apple usar novamente logotipos com luz de fundo em seus Macs portáteis, sugerindo que a mudança de design anterior era uma necessidade em termos de requisitos de construção, e não uma escolha de design. Se este for o caso, todos nós podemos estar usando MacBook Pros com logotipos iluminados no futuro.

No entanto, é importante lembrar também que as patentes nem sempre se transformam em produtos. As patentes da Apple são praticamente tudo o que seus engenheiros inventam, mas não faz mal sonhar!

Escrito por Oliver Haslam.