Novos Apple Macs agora previstos para lançamento em março de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vamos receber novos Apple Macs no início do próximo ano, de acordo com o renomado jornalista da Bloomberg e comentarista da Apple, Mark Gurman.

Inicialmente, havia rumores de que a empresa iria introduzir alguns novos dispositivos logo após ou ao lado de seus recentes lançamentos de iPad, mas eles não se concretizaram. Gurman sugere que, ao invés disso, eles serão anunciados em março de 2023.

"Disseram-me que a Apple pretende introduzir os modelos atualizados - incluindo as versões baseadas em M2 do MacBook Pros de 14 e 16 polegadas - no primeiro trimestre do calendário 2023 e amarrou os lançamentos ao próximo MacOS Ventura 13.3 e iOS 16.3", escreveu ele na última edição de seu boletim informativo Power On.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O chefe da Apple, Tim Cook, fechou recentemente a porta a qualquer esperança de que os novos MacBooks chegassem mais cedo, dizendo que a linha de produtos para 2022 estava "configurada" durante uma recente chamada de salário.

Gurman sugere que, ao lado dos modelos M2 MacBook Pro, a empresa Cupertino provavelmente lançará um novo Mac Mini, enquanto um MacBook Air M2 de 13 polegadas também poderia estar nas cartas.

No entanto, não há nenhuma palavra sobre um novo iMac, o que alguns têm sugerido. A Apple revelou anteriormente que não tem planos para uma versão de tela maior de seu iMac 2021 - que ostenta uma tela de 24 polegadas - mas como essa versão roda no processador M1, não seria uma grande surpresa pensar que um modelo M2 poderia estar em funcionamento.

Escrito por Rik Henderson.