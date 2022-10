O próximo Mac Pro poderia ser um monstro de CPU de 48 núcleos com 256GB de RAM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O primeiro Mac Pro novo da Apple desde a transição para seu próprio silício poderia apresentar 48 núcleos de CPU, 152 núcleos de GPU e 256GB de RAM, de acordo com um relatório.

Embora a transição para o silício Apple tenha sido concluída em grande parte, a única máquina de destaque ainda à espera de um sabor desses chips é o Mac Pro. A Apple já confirmou que está trabalhando em um Mac Pro que estará livre da Intel, mas não sabemos ao certo quando ele chegará. Agora, Mark Gurman, da Bloomberg, compartilhou algumas informações sobre o que a Apple está trabalhando.

De acordo com Gurman, escrevendo através de sua newsletter semanal Power On, a Apple está atualmente testando um Mac Pro com uma configuração que inclui 24 núcleos de CPU (16 núcleos de desempenho e 8 núcleos de eficiência), bem como 76 núcleos gráficos e 192GB de RAM. Por mais impressionante que isso pareça, também não é tão bom quanto as coisas ficam.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Gurman também diz que os chips que estão sendo testados podem ir além dessas especificações. Na extremidade superior, a Apple deve oferecer um Mac Pro com 48 núcleos de CPU, 152 núcleos de GPU e 256GB de RAM. Isso deve ser mais do que capaz de mastigar através dos fluxos de trabalho da maioria das pessoas - mesmo aqueles que envolvem a abertura de mais de uma aba em Cromo.

Confira estes brilhantes negócios nos laptops da série Nvidia RTX 30 Por Pocket-lint International Promotion · 13 Maio 2022 Existem laptops para atender a todos os orçamentos e necessidades, mas todos eles embalam incríveis GPUs de laptops da Nvidia.

Não podemos esperar que nenhuma dessas novas máquinas seja barata, é claro, mas elas não estão destinadas a ser. O Mac Pro é suposto ser o melhor Mac que o dinheiro Mac pode comprar, e neste momento, não é. Tudo isso vai mudar eventualmente, com Gurman apontando para o lançamento de um novo modelo de silício Apple em algum momento em 2023.

Escrito por Oliver Haslam.