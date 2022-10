macOS Ventura com lançamento previsto para a última semana de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles que aguardam a última versão do MacOS da Apple devem poder fazê-lo na última semana de outubro, de acordo com um novo relatório.

Essa reportagem vem através do fornecedor de notícias da Apple Mark Gurman, escrevendo através de seu boletim informativo Bloomberg Power On. Segundo ele, a Apple lançará a nova atualização do MacOS Ventura na semana que começa em 24 de outubro.

A Apple vem testando a grande atualização macOS há alguns meses, tendo-a revelado pela primeira vez durante o evento da WWDC22 em junho. Desde então, desenvolvedores e almas corajosas no programa público beta têm colocado o software em seus passos, pronto para o grande lançamento. Esse lançamento está agora apenas a alguns dias de distância.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A atualização do MacOS Ventura trará uma série de novos recursos, não menos importante a capacidade de editar e cancelar o iMessages - uma mudança que adicionará paridade de recursos com o iPhone. Outras melhorias incluem a capacidade de usar um iPhone como webcam, melhorias no Mail, e muito mais.

Gurman acredita que a atualização do MacOS Ventura será lançada juntamente com o iPadOS 16.1, um lançamento que ele já havia lançado na mesma semana. As outras atualizações de software da Apple, incluindo iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16, foram disponibilizadas para download no mês passado. A Apple normalmente retém as atualizações do MacOS até outubro, mas a atualização do iPadOS foi adiada enquanto a empresa se ocupava do Stage Manager - um novo sistema multitarefa de janelas que causou problemas aos engenheiros da Apple durante os testes beta.

Os problemas do Stage Manager foram tão ruins que a Apple pulou completamente o iPadOS 16, passando diretamente para o iPadOS 16.1.

Escrito por Oliver Haslam.