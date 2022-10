Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já trouxemos a notícia de que a Apple será forçada a adotar USB-C para iPhones a partir de 2024 (ou uma recarga com fio), mas agora há uma sugestão de que ela passará para o padrão de recarga mais rapidamente para outros dispositivos.

Talvez impulsionada pela decisão do Parlamento Europeu de fazer do USB-C o padrão obrigatório para dispositivos vendidos na UE, a Apple adicionará a tecnologia aos acessórios Mac já a partir do próximo ano, diz-se.

Ela também poderia mudar a porta para os futuros AirPods de carregamento de malas de relâmpagos logo em seguida.

Mark Gurman da Bloomberg sugere que, com os acessórios Mac - como o Magic Mouse, Trackpad e Keyboard - tendo sido atualizados pela última vez há vários anos, estamos prestes a receber novos modelos. E que é provável que a Apple mude para o formato aprovado mais cedo ou mais tarde: "Dado que as mudanças nos acessórios Mac são poucas e distantes, acho que é uma aposta segura que esses acessórios mudarão para USB-C em sua próxima encarnação", escreveu ele em seu boletim informativo Power On.

Ele também acrescentou que todas as iterações de AirPods serão as próximas: "Aposto que as próximas versões dos AirPods regulares, AirPods Pro e AirPods Max serão todas mudadas para USB-C, e essa transição deverá ser feita até 2024".

A Apple não é a única empresa que terá que adotar o USB-C para avançar. Todos os telefones, fones de ouvido, câmeras fotográficas e outros dispositivos cobráveis vendidos nos estados membros da UE a partir de 2024 o exigirão. Deve significar também o fim da Micro-USB.

Escrito por Rik Henderson.