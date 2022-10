Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O rumor de que o mini display LED de 27 polegadas da Apple chegará no primeiro trimestre de 2023, caso um relatório do respeitado analista Ross Young se revele em dinheiro.

Escrevendo para seus super seguidores do Twitter, o analista da Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young disse que a Apple agora "empurrou" a tela para um lançamento no primeiro trimestre de 2023 depois de inicialmente acreditar que uma estréia em 2022 estava nos cartões.

O mostruário foi lançado pela primeira vez no início deste ano, antes de Young apontar para outubro como uma janela de lançamento em potencial. Isso agora parece improvável, com mais um mês de espera no lançamento.

Atualmente pouco se sabe sobre a tela além de sua característica chave - o uso da tecnologia Mini LED que poderia permitir uma melhor reprodução de cores, níveis mais profundos de preto e imagens HDR mais vívidas. Todas essas características seriam benéficas para uma tela destinada a profissionais, mas isso também significa que provavelmente podemos esperar um preço elevado.

Sem nada confirmado, um preço entre os £1.499 / $1.599 / EUR1.749 do Studio Display e os £4.599 / $4.999 / EUR5.499 do Pro Display XDR parece lógico neste ponto.

As razões para o atraso relatado não são claras, embora as contínuas restrições de fornecimento possam muito bem ser culpadas. A Apple tem lutado para manter os produtos em estoque desde que a pandemia da COVID-19 começou em 2020. Aqueles que encomendam um novo iPhone 14 Pro hoje enfrentam uma longa espera pela entrega, por exemplo. Produtos mais antigos, como o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, também não se saem muito melhor.

Os lançamentos da Apple em 2022, no entanto, não são feitos. A fábrica de rumores espera novos iPads e Macs M2 antes que o ano se encerre.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.