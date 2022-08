Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com a Apple tendo atualizado seus modelos MacBook Air e MacBook Pro de 13 polegadas com a segunda geração de seu próprio processador M2 interno este ano, os fãs da tecnologia em todos os lugares estão esperando para saber quando eles serão transformados em modelos Pro e Max para suas máquinas de nível profissional.

Poderíamos ter uma resposta a essa pergunta, se as afirmações de um analista técnico freqüentemente citadas forem verdadeiras. Tem sido sugerido que a Apple vai começar a aumentar a produção em massa em sua próxima geração de modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas a partir do quarto trimestre deste ano.

-

Se preciso, isso deve significar que esses laptops poderão estar disponíveis para compra a partir do final de 2022, ou início de 2023. Ming-Chi Kuo, compartilhou sua previsão no Twitter, afirmando que é provável que essas máquinas M2 Pro possam adotar um processo de 5nm, ao invés de um processo mais avançado de 3nm.

Novos MacBook Pro de 14" e 16" com novos processadores entrarão em produção em massa no 4T22. Dada a orientação da TSMC de que os 3nm contribuirão com receita a partir do 1S23, os processadores dos modelos MacBook Pro de 14" e 16" ainda poderão adotar o nó avançado de 5nm - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 22 de agosto de 2022

Esta afirmação se alinha com as previsões feitas anteriormente por Mark Gurman, sugerindo que os laptops M2 Max e M2 Pro chegariam em algum momento em 2022.

É certamente uma previsão lógica, seja qual for a maneira como você olhe para ela. Dado que a atualização M1 para M2 já começou no nível de entrada do mundo MacBook, só faz sentido ver isto adotado nas máquinas mais potentes durante o mesmo ano civil.

As melhores ofertas de laptops para o Amazon Prime Day: Apple, Acer, Asus, HP e muito mais Por Adrian Willings · 14 Julho 2022 Procurando muito em um novo laptop? O Amazon Prime Day tem alguns super negócios em laptops.

É improvável que vejamos uma grande atualização de design para as novas máquinas Pro, já que elas só foram introduzidas em 2021, portanto, provavelmente será um caso de atualização interna para tornar as máquinas mais rápidas e mais eficientes.

Escrito por Cam Bunton.