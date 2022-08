Como clicar facilmente com o botão direito em um Mac e MacBook Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Para os usuários de Mac pela primeira vez , é uma tarefa difícil aprender um sistema operacional e hardware totalmente novos. Só quando se tem uma coisa a menos, é preciso descobrir outra coisa. Como clicar com o botão direito do mouse em um Mac. Talvez você se encontrou na internet, rolando uma página usando o trackpad de seu MacBook (que a Apple chama de Force Touch), e de repente você quis clicar com o botão direito para imprimir algo rapidamente. Ou talvez você estivesse no Photoshop e quisesse clicar com o botão direito do mouse para acessar um menu secundário. Há inúmeras razões pelas quais se pode precisar clicar com o botão direito do mouse em seu Mac. Felizmente, é fácil de aprender, e uma vez que você fizer isso, você estará clicando com o botão direito do mouse.

A Apple chama clicando com o botão direito do mouse nas opções de "clique secundário" do Mac. Você pode fazê-lo com o trackpad Force Touch e o Magic TrackPad. Mas você precisa ligá-lo e personalizá-lo dentro do aplicativo Settings em seu MacBook ou Mac.

Em seu Mac, vá para o aplicativo Settings app > Trackpad System Preferences > Point and Click para mudar como seu trackpad funciona. Aqui, você pode alternar em "Clique secundário".

Isto permite que você clique com o botão direito do mouse no trackpad do seu Mac, assim como você pode clicar com o botão direito do mouse em um computador Windows. Você também é capaz de definir como funciona. Você pode clicar ou tocar usando dois dedos no trackpad, ou pode clicar no canto inferior esquerdo ou direito. Recomendamos "clicar ou tocar com dois dedos". Com isso, basta tocar ou clicar em qualquer lugar no trackpad do seu Mac com o ponteiro e o dedo médio juntos para acessar os menus secundários.

Se você usar um mouse de dois botões conectado ao seu Mac, você pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse com ele. Essa é a beleza de um mouse de dois botões. Se você estiver usando o Magic Mouse padrão da Apple com seu único botão, tudo o que você precisa fazer é manter pressionada a tecla Control enquanto clica. Se você quiser ajustar a rapidez com que ele responde aos cliques, mergulhe no menu Apple > System Preferences > Mouse.

A Apple tem um recurso chamado "controle-clique" que permite acessar menus de atalho (ou contextuais). É semelhante a um "clique com o botão direito do mouse" em um computador Windows. Quando você clica em um ícone, uma janela, a barra de ferramentas, a área de trabalho ou outro item, as opções mostradas no menu irão variar dependendo do que você clicou. O controle-clique é suportado em qualquer Mac com um trackpad Force Touch ou um Magic TrackPad e Magic Mouse.

Para controlar-clique: Pressione e mantenha pressionada a tecla Control enquanto você clica em um item usando seu trackpad ou mouse.

Verifique a página de suporte da Apple para clicar com o botão direito do mouse em um Mac. Ele também tem páginas de suporte para mudar as opções de cliques secundários em seu trackpad ou em seu mouse

Escrito por Maggie Tillman.