(Pocket-lint) - Poderíamos colocar nossas mãos nos modelos MacBook Pro embalando chipsets M2 Pro e M2 Max antes do final de 2022, de acordo com um novo relatório.

Mark Gurman está indicando que a onda de MacBooks M2 pode não ter acabado. Ele ouviu dizer que a Apple pretende lançar os modelos MacBook Pro com chips M2 atualizados até o final de 2022, ou no início de 2023 se isso não for manejável.

Estes seriam quase certamente chamados de M2 Pro e M2 Max com base nas convenções de nomenclatura usadas para os equivalentes M1, e a suposição é que estes seriam alojados no novo desenho do MacBook, em vez de ficarem presos em uma versão mais antiga.

Tudo isso é extremamente confiável com base no que a Apple fez com os chips M1, e significa que os profissionais que procuram um novo laptop que deve ter uma carga esmagadora de poder de processamento podem querer esperar até o final deste ano para ver se a Apple anuncia algo que possa se encaixar perfeitamente em seu fluxo de trabalho.

Este ano, a Apple lançou uma versão M2 de seu MacBook Pro, que pareceu um pouco engraçada - em vez de adicioná-lo ao corpo recentemente redesenhado que lançou em 2021, simplesmente colocou o novo chip no antigo desenho do MacBook Pro.

Isso significa que não há muitas razões para pegá-lo sobre o M2 MacBook Air que ele anunciou ao mesmo tempo, que apresenta um design mais novo e o mesmo processador com algumas outras atualizações.

Escrito por Max Freeman-Mills.