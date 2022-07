Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou sua oferta de Volta às Aulas na Europa, que prevê que os alunos recebam até £120 de cartão presente com a compra de um MacBook, iMac ou iPad, bem como 20% de desconto na Apple Care para proteger sua compra.

O desconto educacional da Apple se aplica a estudantes universitários atuais e recém aceitos e seus pais, bem como funcionários, professores e docentes de todos os níveis.

Você precisará ser verificado para ter certeza de que você se encaixa em uma dessas categorias, mas uma vez que o faça, há uma boa economia em alguns dos produtos mais recentes, incluindo o M2 MacBook Air que está à venda em 15 de julho de 2022.

Com o desconto para educação, o Apple MacBook Air (M1, 2020) custa £898, enquanto o modelo M2 chega a £1149. O MacBook Pros também está disponível, com o modelo M2 de 13 polegadas a partir de £1249 com o desconto, o modelo de 14 polegadas a partir de £1708 e o modelo de 16 polegadas a partir de £2158.

Para aqueles que utilizam um iMac, o desconto educacional começa em £1124, enquanto o iPad Air começa em £526 com o desconto educacional e o iPad Pro começa em £711.

Você receberá um cartão presente de £80 com a compra de um iPad, enquanto as compras Mac lhe darão o cartão presente de £120. A oferta de Volta às Aulas vai de 14 de julho a 26 de setembro de 2022. Além do cartão presente, os alunos também receberão um mês de Apple Music e Apple TV+ de graça. Estes serviços custarão então £5,99 por mês para ambos quando o teste terminar.

Escrito por Britta O'Boyle.