Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple pré-visualizou as próximas atualizações de software que virão para o iPad, iPhone, Apple Watch e Mac durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC) em junho de 2022 e há algumas grandes novidades.

Temos características separadas no iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9, mas aqui estamos nos concentrando no MacOS Ventura e quais características ele trará para o seu Mac.

Isto é tudo o que sabemos até agora sobre MacOS Ventura.

Data de revelação: 6 de junho de 2022

Data de lançamento: provavelmente em outubro de 2022

Agora em sua 13ª construção, o próximo software macOS - macOS Ventura - foi previsto no início de junho de 2022 durante a WWDC. A Apple anunciou uma série de recursos que virão com a construção do software no final deste ano, embora seja possível que mais recursos sejam revelados quando o software for lançado também.

Por enquanto, não há data exata para o lançamento do software MacOS Ventura, embora esperemos que seja por volta de outubro, como MacOS Monterey foi.

O MacOS Ventura public beta ainda não está disponível. Provavelmente entrará em funcionamento neste verão, após um teste para desenvolvedores.

Você poderá instalar o último beta público do MacOS desde que seu Mac seja compatível e você faça parte do programa de software beta da Apple. Uma vez que você tenha aderido - o que é gratuito - você será capaz de instalar qualquer betas disponível para testar.

A Apple é normalmente boa em suportar dispositivos mais antigos com seu novo software, embora existam vários Macs que caem fora da lista desta vez. Você também pode descobrir que, embora seu Mac suporte o software, você pode não obter todos os novos recursos.

Aqui estão os dispositivos que podem executar o MacOS 13 Ventura:

iMac: 2017 e posteriores

iMac Pro: 2017 e posteriores

MacBook Air: 2018 e posteriores

MacBook Pro: 2017 e posteriores

Mac Pro:2019 e posteriores

Mac mini: 2018 e posteriores

MacBook: 2017 e posteriores

Aqui estão algumas das novidades que chegarão ao Mac quando o MacOS Ventura for lançado.

O Stage Manager é um novo recurso que vem com o MacOS Ventura que organiza automaticamente aplicativos e janelas em seu Mac em uma única visualização para facilitar a troca de tarefas.

Temos um recurso separado no Stage Manager que você pode ler para ver com mais profundidade o que o recurso traz, mas em resumo, você poderá alternar entre janelas e aplicativos com um clique. Você também será capaz de fazer diferentes grupos de aplicativos para tarefas e projetos específicos, arranjando-os, redimensionando-os e sobrepondo-os em seu layout ideal.

A câmera de continuidade permite que você use seu iPhone como uma webcam com MacOS Ventura. Quando você traz seu iPhone perto de você Mac, seu Mac mudará automaticamente para seu iPhone como entrada da câmera e ele também funciona sem fio.

Você também terá o Centre Stage em qualquer Mac usando este recurso, pois o recurso usará o sensor Ultra Wide no iPhone para garantir que você esteja centrado no quadro à medida que se movimenta. Há também uma Desk View também quando se usa a Câmera de Continuidade, que imita uma câmera aérea para mostrar sua mesa e rosto ao mesmo tempo.

O correio está recebendo várias atualizações com o MacOS Ventura, incluindo uma busca melhorada, oferecendo resultados mais precisos e completos.

Você também poderá desfazer o envio, agendar o envio e será lembrado de fazer o Follow Up se não tiver tido uma resposta e o Mail achar que você está esperando uma. Ele também o alertará se você perder um anexo.

Spotlight irá obter uma busca de imagens melhorada com macOS Ventura, permitindo que você encontre imagens em Fotos, Mensagens, Notas, Finder e a web diretamente dos holofotes.

Você também poderá usar o Live Text para procurar uma imagem baseada no texto dentro dele.

Além disso, para a Spotlight, você poderá usar Ações Rápidas que lhe permitirão fazer coisas como colocar um alarme ou iniciar um foco diretamente.

Diz-se que o desempenho do Safari será melhorado com o MacOS Ventura e o software também introduzirá um recurso chamado Passkeys que oferecerá uma forma mais segura e mais fácil de entrar, dito ser mais forte do que toda autenticação comum de dois fatores. Você pode ler tudo sobre os Passkeys em nosso recurso separado.

Grupos de abas compartilhadas também estarão chegando ao Safari com macOS Ventura, permitindo que você compartilhe abas, marcadores, envie mensagens e inicie chamadas FaceTime diretamente do Safari. Todas as abas estarão em um só lugar e se seus amigos ou familiares encontrarem uma aba que eles queiram adicionar, eles podem.

Foco lançado em 2021, mas com macOS Ventura está em expansão. Você será capaz de selecionar aplicativos e pessoas de quem deseja receber notificações, permitindo ou silenciando-os, e também será capaz de filtrar ou desenhar limites para determinados aplicativos, como Calendário e Correio com Filtros Focus.

As mensagens foram aprimoradas com os mais recentes softwares desenvolvidos para iPhone, iPad e Mac, com a capacidade de editar uma mensagem introduzida. Você também poderá enviar uma mensagem recente - desde que seja dentro de 15 minutos - e você poderá marcar qualquer mensagem como não lida.

Além disso, o SharePlay também está sendo adicionado ao Messages, permitindo que você assista ao último episódio de seu programa favorito ou ouça uma nova música, enquanto continua seu tópico de conversa. Haverá controles de reprodução compartilhados para garantir que você e seu contato estejam sempre em sincronia.

Também haverá melhor colaboração, permitindo que você compartilhe notas, apresentações, lembretes, grupos de guia Safari e muito mais, permitindo que você comece a colaborar imediatamente e veja as atualizações no tópico Mensagem.

As melhores ofertas de laptops para o Amazon Prime Day: Apple, Acer, Asus, HP e muito mais Por Dan Grabham · 22 Junho 2022

As atualizações de Fotos correm através do iPhone, iPad e Mac, como as atualizações de Mensagens. Um recurso chamado iCloud Shared Photo Library (Biblioteca de Fotos Compartilhadas iCloud) permite compartilhar fotos e vídeos sem problemas com até cinco outras pessoas. Isso significa que todos podem colaborar em um álbum e todos têm permissões iguais para adicionar, editar e excluir fotos.

Você pode escolher o que incluir com base em uma data de início ou nas pessoas nas fotos e você pode adicionar fotos manualmente ou obter sugestões inteligentes para adicioná-las. Também será possível adicionar uma foto diretamente do aplicativo da câmera, tornando super fácil a adição ao álbum.

Houve algumas grandes melhorias no FaceTime com a atualização anterior do MacOS, mas MacOS Ventura traz Handoff para o aplicativo de videochamada.

Você poderá mover uma chamada FaceTime de um dispositivo para outro com apenas um clique para que você possa iniciar em seu iPhone e mudar para seu Mac, ou vice versa.

O aplicativo Relógio está chegando ao Mac com MacOS Ventura, permitindo que você veja a hora local em diferentes fusos horários, bem como acionar um alarme ou perguntar a Siri qual é a hora em uma determinada cidade.

SharePlay está chegando aos Jogos com macOS Ventura, permitindo que você participe e jogue juntos durante um jogo multiplayer que usa o Game Centre. Há também um painel de controle redesenhado do Game Centre que permite a você ver as conquistas de seu amigo e competir contra elas.

Freeform é um aplicativo de produtividade que chegará ao Mac e iPad no final do ano, permitindo que você planeje projetos e ideias ou desenhe com um amigo. Você poderá compartilhar arquivos, assim como inserir links web, documentos, vídeo e áudio e poderá colaborar em tempo real.

MacOS Ventura trará uma nova barra lateral para System Settings no Mac que facilitará a navegação e a configuração de seu Mac.

A barra lateral será familiar aos usuários de iPad e iPhone, tornando-a fácil de usar.

MacOS Ventura permitirá que você bloqueie uma nota usando sua senha de login Mac em vez de ter que se lembrar de uma senha separada. Haverá também filtros novos e personalizáveis, em Smart Folders para permitir a organização com base na data de criação, anexos, listas de verificação e muito mais.

Escrito por Britta O'Boyle.