M2 MacBook Pro de 13 polegadas disponível para encomenda a partir de 17 de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O novo MacBook Pro de 13 polegadas da Apple com processamento M2 estará disponível para encomenda nesta sexta-feira, 17 de junho de 2022.

Como o último MacBook Air, o Pro refresh apresenta o último silício da Apple, com o chip M2 rodando até 1,4 vezes mais rápido que o M1. Ele é capaz de renderizar até 8K vídeo, com a nova versão também vindo com até 24GB de RAM.

A Apple afirma que o novo MacBook Pro também vem com 20 horas de duração da bateria em uma única carga. Pode ser especificado com até 2TB de armazenamento SSD.

Sua tela Retina apresenta a tecnologia True Tone e você obtém a Barra de Toque ao longo da parte superior do Magic Keyboard.

Melhor Apple MacBook em 2022: Descubra qual MacBook Air ou MacBook Pro é o certo para você Por Conor Allison · 14 Junho 2022

Um sensor Touch ID assegura que o MacBook é seguro e responde somente quando destravado por sua impressão digital.

As opções de cores para o MacBook Pro de 13 polegadas com M2 são cinza espacial e prata. Ele começa em £1.249 no Reino Unido, $1.299 nos Estados Unidos. Isso é para o modelo com 256GB de armazenamento.

O novo MacBook Pro virá com o MacOS Monterey pré-instalado, embora esperemos que o MacOS Ventura seja lançado neste outono, assim você será capaz de atualizar o software por volta do mês de setembro.

squirrel_widget_12853060

Escrito por Rik Henderson.