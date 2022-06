A Apple poderá nos tratar com um MacBook Air maior de 15 polegadas no próximo ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há novos rumores sobre um MacBook Air de 15 polegadas.

A Bloomberg alegou que a Apple planeja lançar um MacBook Air de 15 polegadas assim que a primavera de 2023. Tenha em mente, em março passado, a Display Supply Chain Consultants - que compila um relatório trimestral da indústria - concluiu que a Apple está trabalhando em uma nova versão de seu extremamente popular MacBook Air com a intenção de vender uma versão maior de 15 polegadas no próximo ano.

A Apple está considerando também laptops menores e poderá até mesmo lançar uma máquina de 12 polegadas no final de 2023 ou início de 2024. Além disso, acredita-se que a empresa baseada em Cupertino esteja preparando modelos MacBook Pro atualizados de 14 e 16 polegadas para serem lançados no final de 2022 com chips M2 Pro e M2 Max.

Estes podem, no entanto, ser empurrados para 2023.

Quanto ao Air de 15 polegadas, foi supostamente programado para ser lançado este ano, mas foi colocado em segundo plano. Em vez disso, a Apple se concentrou no modelo de 13 polegadas que acabou de ser revelado.

O MacBook Air está disponível há muito tempo apenas na versão atual de 13 polegadas, sem uma opção para aqueles que buscam um modelo maior. A Apple admitiu recentemente que a Air é seu Mac mais vendido, portanto faz sentido que a Apple considere expandir a gama para potencialmente aumentar esse fluxo de receita e agradar aos usuários da Air que imploram por telas maiores.

PC Gaming agora tem uma página dedicada ao hub!

APC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX pode ter chegado ao fim, mas você ainda pode encontrar todo esse grande conteúdo, bem como todas as futuras notícias, críticas, recursos e muito mais em nossa página dedicada a jogos de PC em nosso hub page.

Escrito por Maggie Tillman.