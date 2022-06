Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Enquanto estava na WWDC em junho de 2022, a Apple revelou uma nova funcionalidade no iPadOS 16 e no MacOS 13 Ventura. Chamado de Stage Manager, ele aproxima ainda mais o iPad do trabalho como um Mac. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recurso, inclusive quando ele estará disponível para você experimentar o seu iPad e Mac.

O Stage Manager é um novo recurso de software tanto para seu Mac quanto para seu iPad. Ele organiza automaticamente aplicativos e janelas abertas para que você possa se concentrar no trabalho e ainda ver tudo em um relance.

Em seu Mac , o Stage Manager exibe sua janela atual em destaque no centro, enquanto todas as outras janelas abertas aparecerão no lado esquerdo, para que você possa facilmente alternar entre elas. Você também pode agrupar janelas ao trabalhar em diferentes tarefas ou projetos que requerem diferentes aplicações.

, o Stage Manager exibe sua janela atual em destaque no centro, enquanto todas as outras janelas abertas aparecerão no lado esquerdo, para que você possa facilmente alternar entre elas. Você também pode agrupar janelas ao trabalhar em diferentes tarefas ou projetos que requerem diferentes aplicações. Em seu iPad, o Stage Manager funciona de forma semelhante ao Mac - além disso, ele permite criar janelas sobrepostas de diferentes tamanhos em uma única visualização.

Apple

Se você já usou um Mac, você provavelmente já se viu com muitas janelas abertas. Felizmente, o Mac tem ferramentas como o Mission Control que facilitam encontrar a janela que você está procurando, mas o Stage Manager espera nivelar essa experiência enquanto também ajuda você a se concentrar no aplicativo que você está usando sem as distrações.

Para ativar o Stage Manager a partir de um Mac: Vá para o Centro de Controle. Você pode encontrar seu ícone na parte superior direita da barra de menu. (Clique no ícone para abrir o recurso.) Lá, você verá atalhos para configurações como Wi-Fi, Bluetooth, AiirDrop, Não Perturbe, Brilho do Teclado, Espelhamento de Tela e Gerenciador de Palco quando estiver disponível. Clique no atalho para trazê-lo à tona.

Como você verá, ele organiza automaticamente todas as janelas para o lado e coloca o aplicativo com o qual você está trabalhando atualmente na frente e no centro.

Quando você traz um aplicativo diferente enquanto usa o Stage Manager, como clicando no Mail em sua doca, você verá que ele é trazido para o palco central enquanto o outro aplicativo que você tinha aberto se moverá para a esquerda com seus outros aplicativos recentes. Quando você clica em um aplicativo diferente, como o Safari, a Apple diz que ele "retoma o palco" com o Mail movendo-se de volta para a esquerda.

Para um aplicativo com várias janelas abertas, o Stage Manager reúne todas as janelas em uma única pilha. Ao clicar nele, você terá o topo. Se você quiser uma janela diferente, você pode passar por ela apenas clicando. Você também pode ter janelas sobrepostas e vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Também é fácil agrupar as aplicações arrastando e soltando.

Não importa como você use o Stage Manager, o recurso manterá suas janelas organizadas exatamente como você as deixou, disse a Apple. Você também pode chegar a arquivos em sua área de trabalho, desviar da experiência para ver sua área de trabalho, e você pode pegar coisas de sua área de trabalho e soltá-las onde você quiser. É um verdadeiro multitarefa, e também estará disponível para os usuários de iPad.

Apple

A Apple está trazendo o Stage Manager para o iPadOS. Isso mesmo: não é um recurso exclusivo para MacOS.

Atualmente, quando você usa aplicativos no iPad, você tem a experiência da tela inteira. Mas com o Stage Manager ativado, você pode redimensionar suas janelas. A doca é visível, assim você pode chegar facilmente a todos os seus aplicativos, mas todos os seus aplicativos usados recentemente aparecem à esquerda. Isso torna a troca entre eles muito fácil. O Gerenciador de Palco também lhe dá novas capacidades de layout. Você pode trabalhar com janelas sobrepostas. Imagine arrastar suas iMessages junto ao Calendário e ser capaz de redimensionar as janelas e organizar tudo do jeito que você quiser.

Fica ainda melhor quando você conecta seu iPad a uma tela externa. Seu papel de parede preencherá a tela inteira. Quando você move o cursor do iPad e entra no Stage Manager, você terá uma tela maior com tela adicional de imóveis onde você pode criar grupos. Você pode ter até oito aplicativos rodando na tela simultaneamente, disse a Apple. Você também pode usar seu lápis Apple em um aplicativo em seu iPad e continuar trabalhando em um Mac, arrastar e soltar sobre as telas, alternar entre aplicativos rapidamente e muito mais com suporte total a telas externas.

Nota: A Apple ainda não esclareceu como ativar ou acessar o Stange Manager no iPad. Fique atento.

Simplificando: o Stage Manager é um recurso disponível para ambas as plataformas.

Se você pode visualizar e interagir com seus aplicativos em um iPad da mesma forma como faz em um Mac - então você está usando seu tablet da mesma forma que usaria seu laptop. É um grande passo para tornar o iPadOS mais parecido com o MacOS. Ele aplana a curva de aprendizado e incomoda os usuários na troca entre os dispositivos. Mas alguns podem discordar sobre se isso é uma coisa boa. A própria Apple parece confusa sobre se ela quer trazer o macOS para um tablet. Há muito tempo ela resiste a fazê-lo, mas através de grandes atualizações de software, ela dá aos usuários muitas características que aproximam os dois sistemas.

Dito isto, tanto o iPadOS quanto o MacOS ainda são duas plataformas muito diferentes.

O Stage Manager é um novo recurso a ser disponibilizado nas atualizações de software do MacOS Ventura e do iPadOS 16, que estarão disponíveis em versão beta neste verão, seguido de um lançamento público mais tarde, em 2022.

Melhores ofertas de laptops para a Black Friday 2021: grandes economias na Asus, LG, Huawei, Razer e muito mais Por Luke Baker · 7 Junho 2022

PC Gaming agora tem uma página dedicada ao hub!

APC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX pode ter chegado ao fim, mas você ainda pode encontrar todo esse grande conteúdo, bem como todas as futuras notícias, críticas, recursos e muito mais em nossa página dedicada a jogos de PC em nosso hub page.

Escrito por Maggie Tillman.