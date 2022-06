Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple revelou seu mais recente sistema operacional Mac, o MacOS Ventura, em sua conferência anual de desenvolvedores.

O sistema operacional que alimenta a linha Mac da empresa, como o novo MacBook Air, virá com muitas novidades e aprimoramentos. Estes incluem uma nova forma de multitarefa e um maior foco em transformar as linhas desktop e laptop da empresa em alternativas viáveis aos jogos em PC.

Na frente multitarefa, um novo recurso está chegando chamado Stage Manager. Ele foi projetado para resolver a questão de ter muitos aplicativos abertos em janelas individuais.

O recurso trata disso, permitindo agrupar aplicativos em grupos que ainda são visíveis enquanto se trabalha em outros. Você pode então puxá-los facilmente para a janela principal.

Como a empresa faz com seus sistemas operacionais iOS, ela também melhorou o conjunto de aplicativos que estão incluídos no sistema operacional.

Isso inclui habilidades, como a de poder agendar e-mails. Tem uma funcionalidade de busca muito aperfeiçoada no Mail e oferece grupos de guias compartilhados também no Safari, o que permite compartilhar e colaborar em buscas na web com amigos e familiares.

Enquanto isso, a Continuity terá a capacidade de entregar chamadas FaceTime entre dispositivos. E há um novo recurso chamado Continuity Camera que permite que você use sua câmera iPhone como webcam em seu Mac sem ter que conectar nada.

A atualização do MacOS Ventura da Apple também suportará uma nova tecnologia de segurança chamada PassKey/ Isto elimina a necessidade de armazenamento de senhas na web. Ele usa suas credenciais FaceID e Touch ID para acessar os sites favoritos se eles suportarem a nova tecnologia padrão da indústria.

As novas funcionalidades estarão disponíveis ainda este ano quando o MacOS Ventura for lançado. Entretanto, a empresa não mencionou nada sobre os tão falados aprimoramentos na área de configurações do software do sistema para colocá-lo em linha com o iOS.

Ele estará disponível como um beta público por volta da época de julho, antes de estar disponível para os usuários de Mac em setembro.

Escrito por Stuart Miles. Edição por Rik Henderson.