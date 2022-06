Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou a última iteração de seu processamento de Silício de Maçã - o M2. E vai estrear dentro de um MacBook Air totalmente novo.

O chip M2 se expande sobre o chipset M1 com 25 por cento mais transistores do que seu predecessor (20 bilhões), e apresenta maior desempenho com menor consumo de energia.

Ele também tem mais alguns núcleos de GPU (10 núcleos no total) com alegações de que ele oferece até 25% mais desempenho do que o SoC de primeira geração.

O novo MacBook Air foi "completamente redesenhado" em torno deste último Apple Silicon.

Tem apenas 11,3mm de espessura e pesa 2,7lbs (1,22kg). Ele tem uma tela de 13,6 polegadas de Retina Líquida com um entalhe com uma câmera FaceTime de 1080p, muito parecido com o MacBook Pro de 14 polegadas já existente.

Há conectividade MagSafe para carregamento, mais uma tomada de fone de ouvido de 3,5mm. Um sistema de som de quatro alto-falantes está escondido acima do teclado, e vem com suporte para Dolby Atmos.

Talvez a melhor notícia para quem quer trabalhar o dia todo sem precisar recarregá-lo, o MacBook Air 2022 vem com uma bateria para todo o dia - até 18 horas.

O carregamento rápido também está disponível através de um carregador opcional de 67W, com 50% de bateria disponível em apenas 30 minutos de tempo de carga.

Ele vem em quatro cores diferentes e estará disponível nos EUA em julho, com preço de US$1.199.

Um novo MacBook Pro de 13 polegadas com M2 também estará disponível, enquanto o Air de última geração continuará a um preço mais barato.

