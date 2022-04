Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está desenvolvendo nove novos Macs que possuem processadores M2, de acordo com um novo relatório que foi aprofundado nos logs do desenvolvedor.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que a maioria dos modelos Mac da Apple, além do novo Mac Studio e iMacs, serão atualizados. Ele viu evidências de um MacBook Air M2 com uma GPU de 10 núcleos bem como um MacBook Pro M2 de nível básico com as mesmas especificações. Os MacBook Pros de 14 e 16 polegadas e um novo Mac Mini e Mac Pro também podem receber silício Apple de última geração.

Provavelmente haverá as variantes M2 Pro e M2 Max do chip M2. O Max terá 12 núcleos de CPU e 38 núcleos gráficos (dois núcleos de CPU e seis núcleos de GPU). O M2 Pro, especificamente, poderá ser uma opção para o Mac Mini.

Acrescente tudo isso, e o MacBook Air, um nível básico Pro, dois modelos do Mini, dois modelos de cada um dos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas (com chips Pro e Max, respectivamente), e o Mac Pro de mesa estão todos no deck para serem atualizados com processadores M2, disse Gurman. Notavelmente, não há nenhuma menção a nenhum modelo iMac.

Pode-se supor que Gurman obteve esta informação a partir de logs de desenvolvedores vazados que mostraram a Apple testando os computadores alimentados por M2 com aplicativos de terceiros. Entretanto, a Bloomberg deve ter outras fontes disponíveis, porque também informou que "pelo menos dois Macs" poderiam lançar "por volta do meio do ano". Você sabe o que está acontecendo em junho? A conferência mundial de desenvolvedores da Apple.

Talvez vamos ouvir falar sobre novos Macs na WWDC 2022.

Escrito por Maggie Tillman.