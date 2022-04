Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um modelo inédito do Mac Mini foi referenciado no código de uma recente atualização de firmware do Studio Display, apoiando sugestões de que a Apple poderia estar preparando um anúncio na WWDC 2022.

Como observado pelo desenvolvedor Steve Troughton-Smith, a atualização do iOS 15.4 para o Studio Display apresenta um "Macmini10,1" - um código de modelo que não combina com nenhum dispositivo Mac Mini atual ou existente.

O moinho de rumores é um pouco obscuro quanto a que novos Macs são iminentes; pelo que vale, há uma pista concreta: o firmware do Studio Display de embarque faz referência a uma máquina misteriosa não contabilizada - uma nova geração de modelos de Mac mini ("Macmini10,1"). Meu palpite: M2, não M1 Pro- Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 12 de abril de 2022

Isto, então, acrescentou combustível aos relatórios que indicam que a Apple está preparando atualizações para a linha Mac no meio do ano - ou, pelo menos, no início do segundo semestre.

Dado que um novo Mac Mini também foi sugerido em fugas adicionais em março, os pontos parecem estar se unindo.

Entretanto, apesar desta grande dica, ainda há algum conflito em relação à ordem na qual os modelos Mac serão realmente lançados, com a sempre presente Apple leaker Ming-Chi Kuo sugerindo anteriormente que o Mac Mini top-end aterrissará em 2023, com uma substituição para os atuais modelos M1 mais provável para 2022.

Além disso, no papel, um novo Mac Pro e um Mac Mini topo de linha são igualmente prováveis, dado que eles são os únicos dois dentro da linha ainda a fazer a transição da Intel para os chips da própria Apple.

Melhor VPN 2022: Os 10 melhores negócios VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Setembro 2021 · Se você está procurando usar uma VPN para mantê-lo seguro on-line ou sites bloqueados por geo-desbloqueio, nós temos cobertura de NordVPN,

O que quer que acabemos vendo, parece cada vez mais provável que o hardware esteja no menu neste mês de junho - ou pelo menos pouco depois.

Podemos até ver um novo MacBook Air, de acordo com rumores, mas suspeitamos que a Apple estaria interessada em limpar sua linha regular de Mac antes de mergulhar novamente em uma atualização de M2.

Escrito por Conor Allison.