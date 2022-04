Dois novos Macs com dicas para a WWDC, M2 MacBook Air e....?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple sediará seu evento anual da WWDC a partir de 6 de junho de 2022 e sem dúvida anunciará o iOS 16 e a outra família de sistemas operacionais da próxima geração em toda a sua gama.

Também revelará dois novos Macs, diz-se, com um par de dispositivos na ponta para lançamento logo em seguida.

Há algum tempo existe um rumor sobre um MacBook Air M2, então é mais do que provável que seja um deles, mas e quanto ao outro?

Mark Gurman, da Bloomberg, escreve na última edição de seu boletim informativo Power On, em grande parte da Apple, que devemos esperar um par de Macs, MacBook Air incluído: "Disseram-me que há dois novos Macs chegando em meados do ano ou no início do segundo semestre. Um deles é provável que seja o novo MacBook Air".

Isso levanta a questão quanto ao outro.

Além de um novo Air, Gurman acredita que a Apple está trabalhando em modelos atualizados de Mac mini e iMac de 24 polegadas. Um substituto para o MacBook Pro de 13 polegadas também poderia estar nos cartões.

No entanto, temos dito muitas vezes no Pocket-lint que esperamos que um novo Mac Pro seja anunciado em breve e a WWDC parece ser o lugar certo para isso.

Seja qual for o caso, você poderá assistir à WWDC virtual apenas em junho aqui no Pocket-lint.

Escrito por Rik Henderson.