Modelo MacBook Air de 15 polegadas pode aparecer em 2023

(Pocket-lint) - Um novo relatório sugere que a Apple está preparando uma nova versão de seu imensamente popular MacBook Air, com a intenção de fazer uma versão maior de 15 polegadas para compra em 2023.

O MacBook Air, que há alguns anos não passa por uma reformulação no design, há muito tempo está disponível apenas na versão atual de 13 polegadas, sem opção para quem busca um modelo maior.

A informação vem da Display Supply Chain Consultants , que compila um relatório trimestral do setor que apenas assinantes podem acessar. Suas conclusões estão sendo filtradas, porém, e uma delas é que a Apple está trabalhando em uma tela maior para laptop.

Isso está de acordo com os rumores dos últimos meses sobre a Apple adiar modelos Air maiores até que uma nova versão do laptop seja lançada, em vez de uma que apenas troque o silício mais recente da Apple quando for lançado.

Esse redesenho (por menor que seja) aparecerá em algum momento de 2022, dando ao Air uma nova vida, então faria sentido se a Apple imaginasse uma nova opção de tamanho para ele em 2023 como mais uma maneira de manter aumentar os níveis de entusiasmo entre seus consumidores.

