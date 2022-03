Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve revelar a próxima geração de dispositivos MacBook Air ainda este ano, depois de planejar inicialmente um anúncio para os laptops no início de 2022.

Isso é de acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, que, em seu último boletim Power On , indica que a gigante de Cupertino mudou o cronograma de lançamento do MacBook Air M2 e do MacBook Pro .

Gurman observa que a Apple originalmente planejou um novo MacBook Air com "um design totalmente novo, MagSafe, o chip M2 e muito mais" no final de 2021 ou no início de 2022, embora isso tenha caído para o segundo semestre de 2022.

Aparentemente, então, é provável que possamos esperar que os modelos M2 MacBook Air cheguem por volta de setembro, outubro ou novembro.

O MacBook Pro, por outro lado, ficará praticamente sozinho até 2023, de acordo com Gurman.

No boletim informativo, é sugerido que uma atualização para os modelos redesenhados de 14 e 16 polegadas lançados no final de 2021 provavelmente chegará no próximo ano, completo com os chips M2 Pro e M2 Max.

É possível, no entanto, que o atual modelo Pro básico de 13 polegadas seja atualizado com um chip M2 ainda este ano.

Tudo isso pinta uma imagem semelhante à que o 9to5Mac relatou no início deste mês - a única diferença notável é a sugestão da loja de que o apelido 'Pro' será descartado apenas para 'MacBook'.

Se for verdade - e vale ressaltar que estamos muito longe de saber com certeza - isso também significaria que a Apple está se inclinando para um ciclo de atualização a cada dois anos para sua linha Mac.

Dado que praticamente executou uma reforma do Apple Silicon em todos os modelos no ecossistema Mac, também faria sentido que ele começasse a voltar para a segunda geração.

Fique atento para mais rumores sobre MacBook à medida que os ouvimos.

Escrito por Conor Allison.