Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acredita-se que a Apple esteja trabalhando em um chip M2, um sucessor do chip M1 , e vários relatórios afirmam que ele será usado em um MacBook Air atualizado e em uma nova versão do MacBook Pro de 13 polegadas. Agora, o 9to5Mac reiterou esses rumores, alegando que a Apple apresentará dois novos notebooks com o chip M2 ainda este ano.

Mais especificamente, o 9to5Mac disse que a Apple apresentará um ‌ MacBook Air‌ e um MacBook Pro de 13 polegadas - ambos rodando em ‌M2‌. O site tem um histórico sólido quando se trata de prever o roteiro de produtos da Apple. Mas o analista da Apple Ming-Chi Kuo também é ótimo nisso - e 9to5Mac disse que sua recente afirmação de que a próxima geração do ‌MacBook Air‌ usará o ‌M1‌ ou uma versão atualizada não é verdadeira. Enquanto Kuo disse que o novo MacBook Air terá um chip M1 atualizado, o 9to5Mac afirmou que suas "fontes confiáveis" disseram que a máquina está sendo desenvolvida com o chip M2.

Lembre-se de Mark Gurman, da Bloomberg, que costumava escrever para o 9to5Mac, também informou recentemente que o MacBook Air‌ passará por uma reformulação completa este ano.

Quanto ao MacBook Pro de 13 polegadas, 9to5Mac disse que a Apple poderia abandonar o bit "Pro" e chamar o novo laptop de "MacBook". Não há nenhuma palavra sobre uma data de lançamento para essas máquinas M2, mas elas provavelmente serão lançadas no final de 2022. Duvidamos que cheguem antes da WWDC neste verão , quando a Apple anunciar suas últimas atualizações de software.

A empresa costuma reservar lançamentos de hardware para a primavera e o outono. Acabou de realizar um evento em março, onde anunciou um novo Mac Studio e display , iPad Air e iPhone SE.

Escrito por Maggie Tillman.