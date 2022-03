Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acabamos de ter um grande anúncio do Apple Mac, mas, assim é o jeito das coisas, agora estamos ansiosos para o próximo.

Está sendo relatado que, após o Mac Studio , um novo Mac mini também pode estar a caminho nos próximos meses. E é provável que ostente o chipset M2 Apple Silicon ainda a ser anunciado.

De fato, fontes disseram ao 9to5Mac que dois modelos estão em desenvolvimento - um com M2 e outro com um processador M2 Pro interno.

O novo Mac mini tem o codinome J474 e foi originalmente planejado para rodar em chips M1 Pro ou M1 Max. No entanto, a Apple decidiu arquivar essa ideia para abrir caminho para o Mac Studio.

Diz-se que o chip M2 da Apple possui uma CPU de 8 núcleos, como o M1, mas uma GPU de 10 núcleos. O M2 Pro aumenta a aposta com uma CPU de 10 núcleos.

Os chipsets M1 Max e M1 Ultra presentes no Mac Studio são muito mais poderosos, especialmente quando se trata de desempenho gráfico.

O M1 Max possui uma CPU de 10 núcleos, mas uma GPU de 24 ou 32 núcleos (dependendo da variante). O M1 Ultra é efetivamente dois chips M1 Max rodando como um, oferecendo efetivamente uma CPU de 20 núcleos e GPU de 64 núcleos.

O novo Mac mini pode fazer sua estreia durante a WWDC 2022 em junho, acredita-se.

Escrito por Rik Henderson.