(Pocket-lint) - O site da Apple diz que o novo monitor caro é compatível com uma ampla gama de Macs e alguns iPads também, mas não há menção a produtos que não sejam da Apple.

Dado que o novo Studio Display usa Thunderbolt 3 , você assumiria que dispositivos Windows capazes também poderiam tirar proveito do monitor.

O The Verge relata que esse é realmente o caso e, quando conectado a um PC com Windows , o monitor funcionará como seria de esperar, juntamente com sua webcam e alto-falantes embutidos.

No entanto, espere algumas ressalvas, o site afirma que "os recursos da câmera do Studio Display e as atualizações de firmware exigem conexão com um Mac".

Embora a Apple tenha confirmado que a webcam pareceria uma câmera USB normal, recursos de software como o Center Stage não estarão disponíveis.

Os outros recursos relacionados ao MacOS também não estarão disponíveis, incluindo a funcionalidade Spatial Audio e Siri .

Se você alternar regularmente entre um MacBook para trabalho e um PC para jogos, o Studio Display pode ter ficado muito mais atraente.

No entanto, é importante verificar as especificações do Thunderbolt 3 da sua máquina (se houver suporte em primeiro lugar), pois muitos dispositivos não conseguem lidar com a saída de um sinal de 5K 60Hz.

Para a maioria dos usuários de PC, a falta de suporte à atualização de firmware provavelmente será um fator decisivo.

Nesse caso, recomendamos olhar para o MSI Prestige 341WU ou LG Ultrafine 5K . Embora devamos admitir, nenhum deles é tão bonito quanto o modelo da Apple.

Escrito por Luke Baker.