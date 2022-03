Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançará um MacBook Air com um novo formato ainda este ano, afirma o renomado analista de tecnologia Ming-Chi Kuo. Ele também adicionará opções de cores extras, revelou ele em sua última rodada de previsões.

Possivelmente definido para um anúncio ou provocação durante a WWDC em junho, o novo MacBook Air pode entrar em produção já no segundo trimestre e estar à venda no terceiro trimestre do ano - julho a setembro.

Ao contrário de alguns rumores anteriores , ele não virá com um display Mini LED , ele sugere. Também é provável que apresente uma versão do chipset M1 em vez de um M2 atualmente não anunciado.

A Apple lançou o chip M1 Ultra em seu evento Peek Performance na terça-feira, que estará disponível no novo computador desktop Mac Studio , e falou ainda mais sobre seu processador M1 Max. No entanto, eles parecem estar reservados para máquinas voltadas para usuários avançados, então podemos ver o mesmo processador M1 adotado pelo novo iPad Air também lançado durante o evento.

Quanto ao novo fator de forma, Kuo não é específico. Embora tenha havido outros rumores, a empresa está considerando abandonar o design cônico do modelo atual para uma abordagem mais MacBook Pro . Aguardamos mais notícias com a respiração suspensa.

Escrito por Rik Henderson.