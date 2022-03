Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou ao Pocket-lint que descontinuou seu iMac de 27 polegadas sem planos para um novo modelo.

Ele espera que os clientes optem por sua nova combinação Mac Studio e Studio Display , com preços a partir de £ 1.999 / $ 1.999 / € 2.299 e £ 1.499 / $ 1.499 / € 1.749, respectivamente.

O último iMac de 27 polegadas foi lançado em 2020 e não está mais à venda. O iMac de 24 polegadas redesenhado com processamento M1 será a opção para aqueles que continuam querendo um all-in-one.

Com toda a honestidade, o novo Mac Studio é muito mais poderoso do que qualquer iMac anterior, mesmo com o modelo M1 Max de nível básico. E o 5K Studio Display de 27 polegadas apresenta uma tela Retina muito melhorada com tecnologia True Tone automática para ajudar a aliviar os olhos cansados.

Ele ainda vem com seu próprio processador - o A13 Bionic - para executar seus sistemas de câmera e áudio. Há uma câmera Ultra Wide de 12 megapixels com Center Stage integrado.

No entanto, não podemos deixar de lamentar a perda do iMac de 27 polegadas - um clássico da última meia década. Esperávamos ver a mesma estética de design do mais recente equipamento de 24 polegadas, mas infelizmente isso não aconteceu.

Escrito por Rik Henderson.