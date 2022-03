Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante seu evento de primavera, a Apple anunciou um desktop Mac Studio e uma tela Retina 5K de 27 polegadas para acompanhá-la, chamada Studio Display.

Ele apresenta um design quase todo em tela, completo com bordas finas, um gabinete de alumínio e um perfil fino.

O suporte integrado permite inclinar a tela em até 30 graus e você pode ajustar sua altura para se adequar ao seu espaço de trabalho. A Apple disse que carregou o Studio Display com um "braço de contrapeso" para fazer a tela parecer leve. Existe até uma opção de adaptador VESA que permite montar a tela na orientação paisagem ou retrato. A tela em si oferece 218 pixels por polegada, 600 nits de brilho e suporte para mais de um bilhão de cores. Ele também possui TrueTone para uma experiência de visualização mais natural e um revestimento antirreflexo.

Há também uma opção inovadora de vidro de nanotextura para minimizar ainda mais o brilho.

Uma das coisas mais interessantes sobre o Apple Studio Display é que ele possui um chip A13 Bionic dentro para alimentar a impressionante câmera e sistema de áudio. Há uma câmera ultra larga de 12 megapixels - a mesma câmera que está no iPad. Ele suporta o recurso Center Stage , para que as videochamadas e as conferências possam ser mais envolventes. Ele também inclui uma variedade de "microfones com qualidade de estúdio", disse a Apple, além de um sistema de som de seis alto-falantes de alta fidelidade composto por quatro woofers com cancelamento de ruído e dois tweeters de alto desempenho.

E, graças ao Apple Silicon, pode processar som surround multicanal. Os alto-falantes ainda suportam áudio espacial para música e vídeo com Dolby Atmos.

Quanto à forma como o Studio Display se conecta com seus outros dispositivos, ele possui três portas USB-C que oferecem velocidades de até 10 gigabits por segundo. Há uma porta Thunderbolt , que permite conectar o Studio Display e qualquer periférico conectado ao seu Mac com um único cabo. Esse mesmo cabo fornece 96 watts de potência, para que possa carregar qualquer notebook Mac e até mesmo carregar rapidamente um MacBook Pro de 14 polegadas. Por fim, a Apple disse que você pode conectar até três Studio Displays ao seu MacBook Pro, para criar um espaço de trabalho impressionante.

O próprio Studio Display começa em $ 1.599 nos EUA e £ 1.499 no Reino Unido . Esse preço inclui o suporte ajustável em inclinação. O suporte ajustável em altura e inclinação e o adaptador de montagem VESA são complementos opcionais. A Apple disse que o Studio Display e seus acessórios estarão disponíveis para compra a partir de 18 de março de 2022.

A Apple também está lançando uma nova opção de cor prata e preta para o Magic Keyboard com Touch ID, o Magic Trackpad e o Magic Mouse para complementar o Studio Display.

Escrito por Maggie Tillman.