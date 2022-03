Apple Mac Studio é o primeiro desktop com M1 Ultra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou o Mac Studio - um novo computador desktop que leva o conceito Mini e o eleva ao máximo.

Para começar, é o primeiro Mac rodando no mais recente chipset Apple Silicon - M1 Ultra. Você pode obtê-lo com um chip M1 Max existente, mas assim que você atualizar para o novo Silicon, ele é 3,8x mais rápido que o iMac mais rápido do mercado, afirma a Apple.

O desempenho da GPU é até 4,5x mais rápido também.

O design do Mac Studio é semelhante ao empilhamento de um Mac Mini em cima de outro. Ele precisa de espaço extra dentro do gabinete para ventoinhas poderosas para manter o ar fluindo por toda parte, garantindo que tudo permaneça frio o suficiente para funcionar com eficiência.

O Mac Studio pode ter até 8 TB de armazenamento SSD rodando a até 7,4 GB/s. Há também até 128 GB de RAM em oferta com largura de banda de memória de até 800 GB/s.

Outras especificações incluem suporte a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e relativamente poucas portas - como Ethernet, Thunderbolt 4, HDMI e um slot para cartão SDXC.

Começa em $ 1.999 / £ 1.999 / € 2.299 para o modelo M1 Max e $ 3.999 / £ 3.999 / € 4.599 se você quiser o M1 Ultra. E pode ir até $ 7.999 / £ 7.999 / € 9.199 se você quiser a especificação top de linha absoluta.

Todos os modelos estão disponíveis para pré-encomenda agora para envio a partir de 18 de março de 2022.

Você pode ler mais sobre o novo chipset M1 Ultra aqui, e o Studio Display de 27 polegadas que o acompanha aqui .

Escrito por Rik Henderson.