Apple M1 Max tem um recurso secreto que permite a conexão UltraFusion para fazer o chip super M1 Ultra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou o chip M1 Ultra, a adição final à família M1.

A Apple o descreveu como um "descoberta", porque oM1 Max possui um conector embutido que não foi revelado anteriormente e esse é o segredo por trás do M1 Ultra.

Isso permite que a Apple conecte dois chips M1 Max juntos, para que funcionem perfeitamente juntos, usando uma tecnologia que a Apple está chamando de UltraFusion.

Isso, diz a Apple, significa que o M1 Ultra é visto como um chip, em vez de dois, então não há uma nova arquitetura a ser suportada.

O resultado é que o M1 Max é duplicado, oferecendo uma CPU de 20 núcleos e uma GPU de 64 núcleos. O M1 Ultra é 8x mais rápido que o M1 - portanto, é um grande passo à frente no desempenho.

O M1 Ultra será colocado em ação no Mac Studio, uma evolução do design do Mac mini , mas aprimorado para torná-lo uma potência. Aderindo ao design compacto, este é um novo computador desktop da Apple, projetado para ficar em sua mesa, mas agora com 3,7 polegadas de altura.

Grande parte da altura do Mac Studio é para acomodar o resfriamento, enquanto o exterior possui uma gama completa de conectividade. Também haverá um monitor de estúdio, então acompanhe-o, para que você possa configurar um espaço de trabalho completo. O Mac Studio estará disponível com M1 Max ou M1 Ultra, com desempenho esmagando os modelos Mac Pro e iMac.

Escrito por Chris Hall.