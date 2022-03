Apple Mac Studio é considerado um Mac Mini profissional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está trabalhando em uma versão sobrecarregada do Mac Mini para lançamento nos "próximos meses".

O Apple Mac Studio poderia se encaixar na linha de computadores da empresa entre um novo Mac Mini e o Mac Pro.

Diz-se que é baseado no estilo de caixa menor do Mini, mas possui hardware bastante aprimorado, com o 9to5Mac escrevendo que existem dois modelos em desenvolvimento - um com um chip M1 Max e outro com um novo chip Apple Silicon . Esse poderia ser o M2 a ser lançado durante o evento "Peek Performance" de amanhã ou WWDC 2022 no verão.

Fontes também disseram ao site de notícias centrado na Apple que o Mac Studio atualmente usa o codinome interno de J375.

No início deste ano, o especialista da Apple Mark Gurman afirmou que a Apple estava trabalhando em um Mac Pro menor impulsionado pelo novo Apple Silicon. É altamente provável que seja o Mac Studio, ou o que quer que seja chamado.

O novo dispositivo também se encaixa com outro produto de rumores vindo da Apple - o que está sendo chamado de Apple Studio Display. É um monitor de nível profissional de maior resolução que pode substituir o Pro Display XDR.

Esperamos descobrir mais nas próximas semanas.

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Setembro 2021 Se você está procurando usar uma VPN para mantê-lo seguro online ou sites desbloqueados geograficamente, oferecemos a você a cobertura do NordVPN,

Escrito por Rik Henderson.