Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo relatório confirmou as alegações de que a Apple está trabalhando em um novo dispositivo de tela sensível ao toque dobrável - um que combina essencialmente o MacBook e o iPad .

Após um relatório recente do analista da DDSC, Ross Young, que indicou que a Apple está explorando a possibilidade de um dispositivo dobrável de 20 polegadas com tela sensível ao toque, Mark Gurman, da Bloomberg, confirmou o boato em seu boletim Power On.

O produto ainda está a anos de potencialmente chegar ao mercado, mas a Apple está em discussões com fornecedores da categoria sobre os detalhes de um dobrável de 20 polegadas.

É perfeitamente possível que a nova linha de produtos esteja sendo planejada para substituir o iPad e o MacBook, embora o fato de um modelo de 20 polegadas estar na mesa também possa fazê-lo chegar como uma categoria de produto completamente nova para a empresa de Cupertino, também .

De acordo com o boletim de Gurman, o dispositivo híbrido também pode chegar ao mesmo tempo que algumas outras novas categorias de produtos de alto perfil e há muito rumores para a Apple.

"A empresa poderia optar por uma tela dobrável de 20 polegadas conectada a um teclado físico, ou apenas ter um lado da tela servindo como teclado virtual. Disseram-me que a Apple realmente está explorando um MacBook/iPad de tela dupla e dobrável. híbrido que adotaria a segunda abordagem, trocaria o teclado físico e o trackpad por uma base totalmente touch-screen.

“Se for esse o caso, a Apple pode lançar um produto disruptivo como este por volta de 2026, que é aproximadamente o período em que poderia lançar seu tão esperado projeto Apple Car e óculos AR”, disse ele.

Como esta é a segunda vez em tantas semanas que surgem rumores em torno do dispositivo híbrido, sua legitimidade certamente está crescendo. No entanto, definitivamente vale a pena lançar alguma perspectiva sobre esses rumores também. Dado que o lançamento proposto para o produto ainda está a muitos anos de distância, há muito tempo para que isso seja descartado, atrasado ou mesmo alterado além do reconhecimento.

De volta ao aqui e agora, é claro, vale ressaltar que a Apple está se preparando para um evento de março - possivelmente para anunciar a chegada dos modelos M2 MacBook .

Fique ligado para mais à medida que conseguirmos.

Escrito por Conor Allison.