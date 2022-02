Apple considera MacBook dobrável de 20 polegadas enquanto atrasa iPhone dobrável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma fonte confiável que tende a adivinhar com precisão os planos da Apple ano após ano sugeriu que a empresa de Cupertino está explorando um MacBook dobrável ao mesmo tempo em que atrasa o lançamento de um iPhone dobrável.

Ross Young, analista da Display Supply Chain Consultants (DSCC), tende a relatar tudo relacionado à cadeia de suprimentos - bem como outro analista, Ming-Chi Kuo. Ambos são fontes de informações muito confiáveis sobre o pipeline de produtos da Apple. No ano passado, Young foi o primeiro a relatar que as atualizações do MacBook Pro de 2021 apresentariam telas mini-LED com ProMotion.

Agora, com base em conversas com suas fontes da cadeia de suprimentos, Young revelou que o DSCC atrasou suas expectativas de um iPhone dobrável para 2025. Esse é um ajuste de dois anos em relação ao cronograma relatado anteriormente de lançamento em 2023 . Young observou em seu relatório que a Apple "não parece estar com pressa" para entrar no mercado de smartphones dobráveis tão cedo.

Curiosamente, Young disse que a Apple está investigando um laptop dobrável - talvez até um modelo com uma tela grande de 20 polegadas. O chamado MacBook dobrável é descrito como um "produto de uso duplo, um notebook com teclado de tamanho normal quando dobrado e para uso como monitor quando não dobrado e usado com um teclado externo". Pode até suportar 4K UHD.

O prazo para o dobrável de 20 polegadas é provavelmente posterior a 2025, possivelmente 2026 ou 2027. A Apple está conversando com fornecedores, mas o produto ainda está a anos de distância.

Escrito por Maggie Tillman.