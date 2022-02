Quando a Apple anunciará novos Macs com chips M2? Em breve, talvez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está planejando lançar vários novos Macs com processadores atualizados em algum momento do primeiro semestre do ano.

De acordo com o repórter da Bloomberg Mark Gurman através do boletim Power On, a Apple poderia lançar um MacBook Pro de 13 polegadas, Mac Mini, iMac de 24 polegadas e um MacBook Air projetado - todos rodando o chip M2, que se acredita ser um pouco CPU mais rápida que o chip M1 original. Ele mantém a mesma arquitetura de oito núcleos, mas seus núcleos gráficos podem ser aumentados para nove ou 10.

Quanto a quando esses novos Macs chegarão, pelo menos um novo modelo de Mac está programado para estrear em um evento ainda a ser anunciado em 8 de março de 2021.

Gurman acredita que dois dos mais antigos Macs com Apple Silicon na linha atual - o MacBook Pro e o Mac mini de nível básico - provavelmente serão os próximos a serem atualizados. O Mac Mini, em particular, pode ser atualizado com um M1 Pro e uma opção M2. Gurman também espera que um iMac Pro maior com chips M1 Pro e M1 Max sucederá seu iMac Pro de 27 polegadas existente, enquanto um Mac Pro menor chegará "com o equivalente a dois ou quatro chips M1 Max". Mas a Apple pode esperar até maio ou junho de 2022 para anunciar outra rodada de lançamentos do Mac.

Então, para esclarecer, você espera um ou dois novos lançamentos de Mac em março, seguidos alguns meses depois por mais novos Macs.

A Apple também tem outros anúncios de hardware na manga para seu evento em março. Está previsto para revelar um 5G iPhone SE e 5G iPad Air. Ele também lançará o iOS 15.4 com Face ID compatível com máscara.

Um iPhone 14 e Apple Watch Series 8 não devem chegar até o final de 2022. Além disso, em 2023, Gurman acha que a Apple pode lançar versões Pro e Max do chip M2 ao lado do M3.

Tenha em mente que já faz mais de um ano desde que a Apple anunciou seu primeiro chip M1 interno , que mais tarde foi seguido pelas variantes M1 Pro e M1 Max.

Escrito por Maggie Tillman.