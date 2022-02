Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alguns rumores iniciais apontavam para um possível lançamento na primavera de 2022 para um novo iMac Pro com uma tela mini-LED , mas parece ter sido adiado.

O analista da cadeia de suprimentos, Ross Young, espera que o novo iMac Pro seja lançado em algum momento do verão, no mínimo.

Ross Young tem um excelente histórico e foi o único analista a relatar que os MacBook Pros 2021 apresentariam painéis mini-LED .

Em uma postagem no Twitter e no relatório semanal da Display Supply Chain Consultants , Young explicou que o novo iMac Pro ainda apresentará retroiluminação mini-LED, mas com menos zonas do que as encontradas no iPad mini-LED e Macbook Pros .

Conforme informamos no DSCC Weekly de hoje, não esperamos mais que o Apple iMac Pro seja lançado na primavera. Parece mais verão. Ainda com uma luz de fundo MiniLED, mas menos MiniLEDs/zonas do que no iPad/MacBook Pro. — Ross Young (@DSCCRoss) 31 de janeiro de 2022

No relatório, Young explicou ainda: "No final do ano passado, indicamos que um novo iMac Pro mini-LED estava chegando em 2022. Pensávamos que chegaria na primavera, mas agora ouvimos que pode ser o verão. Claro, pode ser adiado ainda mais no outono. Um dos desafios de fornecimento que a Apple tem com este produto é obter mais MiniLEDs."

"Em termos de tela, ouvimos que pode não ter tantas zonas de mini-LED e mini-LEDs como o que pode ser encontrado no iPad Pro e MacBook Pros. Também estamos questionando se será IGZO ou não. acho que não, já que o consumo de energia é uma preocupação menor e haveria pouco benefício em limitar a atualização em um monitor para 24Hz, como o IGZO pode fazer."

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Setembro 2021 Se você está procurando usar uma VPN para mantê-lo seguro online ou sites desbloqueados geograficamente, oferecemos a você a cobertura do NordVPN,

Se as descobertas de Young forem verdadeiras, achamos que o novo iMac Pro provavelmente será anunciado na WWDC 2022 em junho, mas só o tempo dirá.

Escrito por Luke Baker.