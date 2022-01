Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple finalmente começou a lançar o Universal Control, mas você precisa instalar os betas de desenvolvedor mais recentes para iPadOS e macOS Monterey para experimentá-lo.

O tão esperado recurso, que a Apple anunciou na WWDC 2021 , ainda não está disponível para os consumidores por meio de atualizações oficiais de software, mas está habilitado por padrão nas betas do iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 para desenvolvedores . Se você instalá-los, verá três opções de controle universal rotuladas com tags beta.

Lembre-se de que o Universal Control é uma expansão do sistema Continuity da Apple. Com ele, você pode usar um único mouse e teclado para mover-se perfeitamente entre um Mac e um iPad, sem necessidade de configuração. Você pode arrastar e soltar conteúdo entre dispositivos, com o mouse movendo-se por todas as telas como se estivessem amarrados.

Você pode ler tudo sobre o Universal Control e como ele funciona no guia do Pocket-lint.

A Apple originalmente pretendia lançar o Universal Control no outono passado, mas perdeu essa janela de lançamento. Agora é esperado para esta primavera, e o fato de estar disponível em betas é uma boa indicação de que pode ser lançado em breve - possivelmente com o lançamento oficial do iPadOS 15.4 e do macOS Monterey 12.3 para o público.

A Apple também lançou uma versão beta do iOS 15.4 na quinta-feira, adicionando a capacidade de usar o Face ID enquanto usa uma máscara e também um novo emoji.

Escrito por Maggie Tillman.