Gama de Mac da Apple para obter processadores M2 em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple impressionou o mundo com seus processadores M1, que oferecem desempenho e duração de bateria surpreendentes em sua linha de Macs .

A gigante da tecnologia não mostra sinais de desaceleração e é apontada como renovando a programação no segundo semestre de 2022.

De acordo com uma notícia do outlet chinês, Commercial Times, os processadores M2 da Apple serão feitos usando o processo 4nm da TSMC e provavelmente veremos uma atualização dos processadores a cada 18 meses daqui para frente.

Embora não possamos dizer muito com essas informações por si só, uma redução no tamanho do transistor geralmente significa uma redução no tamanho do die e o processo também costuma gerar melhorias no desempenho por watt, o que significaria uma vida útil da bateria ainda melhor nos MacBooks.

O relatório também sugere que a Apple está planejando uma mudança de nome para refletir seus níveis de processador. A nova linha deve aderir à seguinte convenção de nomenclatura - MacBook com processador M2 e MacBook Pro com M2 Pro e MacBook Pro com M2 Max. Parece um pouco desajeitado para nós, mas isso pode ser apenas um problema de tradução de nossa fonte em chinês.

Sugere-se que o M2 Pro e o M2 Max cheguem após o lançamento do processador padrão M2, esses chips são esperados para o primeiro semestre de 2023.

O Commercial Times tem um histórico misto no que diz respeito à precisão de seus vazamentos, então ainda não se sabe se isso será verdade. No entanto, a linha do tempo corresponde aos relatórios anteriores do boletim informativo Power On da Bloomberg, que também sugeriu que podemos esperar uma atualização em 2022.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 21 Dezembro 2021