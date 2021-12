Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com um novo ano no horizonte, a Apple está, é claro, trabalhando nas atualizações do Mac.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, a Apple quer lançar cinco novos Macs em 2022, incluindo uma versão atualizada do MacBook Pro básico . Na edição mais recente de seu boletim informativo "Power On ", Gurman disse que a Apple lançará um iMac de última geração com Apple Silicon. Ele se encaixará acima do ‌iMac‌ de 24 polegadas na linha do iMac. A Apple também está planejando uma grande atualização do MacBook Air, completa com o chip M2 e um novo design.

Também está sendo desenvolvido um Mac mini atualizado e um novo Mac Pro com Apple Silicon.

De todos os novos Macs em desenvolvimento, o MacBook Pro básico é talvez o mais interessante para os usuários comuns. Anteriormente, Gurman afirmou que chegaria com o mesmo chip ‌M2‌ que o ‌MacBook Air‌ de próxima geração, incluindo o mesmo número de núcleos de CPU do chip M1, até 10 núcleos gráficos e melhor desempenho. No entanto, já se passaram meses desde que a máquina apareceu nos relatórios.

A última menção de Gurman ao laptop indica que ele ainda está por vir e que será lançado no próximo ano. Muitos detalhes sobre o novo laptop ainda são desconhecidos. Informações sobre o ‌iMac‌ de 24 polegadas e um MacBook Pro topo de linha também estavam faltando na lista de atualizações de Mac para 2022 de Gurman.

Além do Mac, Gurman disse que espera ver um iPhone SE com 5G , novos fones de ouvido AirPods Pro e um fone de ouvido AR / VR em 2022.