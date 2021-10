Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2020, a Apple lançou seu próprio chip, o M1, inaugurando uma nova era para o Mac. Para 2021, o silício da Apple está se expandindo com ainda mais potência, com as opções M1 Pro e M1 Max - não M1X como há rumores - chegando aos modelos MacBook Pro mais recentes.

Então, quais são os novos chips M1? M1 Pro e M1 Max usam o mesmo processo de 5 nm que M1, mas a arquitetura é consideravelmente dimensionada, o que significa muito mais potencial de CPU e GPU e muito mais largura de banda de memória. Aqui está uma análise rápida:

M1: CPU de 8 núcleos, GPU de 7 ou 8 núcleos, largura de banda de memória de 68 GB / s, memória unificada de até 16 GB

M1 Pro: CPU de 8 ou 10 núcleos, GPU de 14 ou 16 núcleos, largura de banda de memória de 200 GB / s, memória unificada de até 32 GB

M1 Máx .: CPU de 10 núcleos, GPU de 32 núcleos, largura de banda de memória de 400 GB / s, memória unificada de até 64 GB

Como você pode ver no resumo acima, M1 Pro se baseia em M1 com mais núcleos de CPU, para até 70 por cento mais poder computacional, e uma duplicação da GPU para duas vezes o desempenho gráfico.

M1 Max leva o M1 Pro para cima e dobra para baixo novamente: sua GPU de 32 núcleos sendo o dobro do Max e quatro vezes a do M1 original. Há mais memória unificada disponível aqui - até 64 GB - do que qualquer outra configuração de notebook já ofereceu.

Esses novos chips estarão disponíveis como parte da atualização 2021 do MacBook Pro da Apple, com todos os novos modelos de design de 16 e 14 polegadas chegando ao mercado em um futuro próximo.