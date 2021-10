Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou duas novas versões do laptop MacBook Pro em seu evento "Unleashed ", que acontecerá ao lado do atual MacBook Pro com motor M1 de 13 polegadas da empresa.

Os dois novos modelos virão em dois novos tamanhos: 16 polegadas e 14 polegadas, e retrocederá o relógio em muitos recursos que foram removidos ao longo dos anos.

A nova linha 2021 MacBook Pro dispensará a Touch Bar, adicionará um soquete HDMI e um leitor de cartão SDXC e verá o retorno do adaptador de carregamento MagSafe junto com três soquetes Thunderbolt USB-C.

O novo MacBook Pro também apresentará um entalhe na parte superior da tela, semelhante ao iPhone, em uma tentativa de obter mais espaço na tela de um dispositivo que ainda é portátil. O modelo de 16 polegadas virá com uma tela de 16,2 polegadas, mas ainda virá em uma caixa de tamanho semelhante ao modelo anterior do MacBook Pro de 16 polegadas, enquanto o modelo de 14 polegadas terá uma tela de 14,2 polegadas em um tamanho semelhante ao o antigo modelo de 13 polegadas.

Os novos modelos serão alimentados pelos novos processadores Apple M1 Pro e M1 Max da empresa e ambos contarão com a tecnologia ProMotion da empresa encontrada nos dispositivos iPad Pro e iPhone 13 Pro. Ambos usarão a tecnologia de tela Mini LED.

O modelo de 14 polegadas virá em duas variações padrão, mas também poderá ser personalizado. O modelo básico contará com 16 GB de memória, 512 GB de armazenamento SSD e o processador M1 Pro com CPU de 8 núcleos e GPU de 14 núcleos.

O modelo de 16 polegadas terá três variações iniciais. O modelo básico também virá com 16 GB de memória, 512 GB de armazenamento SSD, mas com uma CPU de 10 núcleos e GPU de 16 núcleos. Aqueles que desejam empurrar o barco para fora podem optar por uma variação off the shelve que inclui uma CPU de 10 núcleos, GPU de 32 núcleos, 32 GB de memória e um drive SSD de 1 TB.

Se você quiser ir mais longe, a Apple está dizendo que você pode. Há até 8 TB de armazenamento, 64 GB de memória.

Para aqueles que gostam de videoconferências em movimento, há agora uma câmera frontal 1080p f / 2.0 para melhor desempenho em baixa luminosidade e uma matriz de três microfones aprimorada com sistema de som de seis alto-falantes, com dois tweeters e quatro woofers, graves reforçados, com tons mais baixos suportados.

A duração da bateria é determinada em 17 horas de exibição de vídeo no modelo de 14 polegadas e 21 horas de exibição de vídeo no modelo de 16 polegadas.

Ambos suportam carregamento rápido, que promete 50 por cento de carga em 30 minutos.

Os novos modelos estarão disponíveis a partir de 26 de outubro e os preços começarão em US $ 1.999 para o modelo de 14 polegadas e US $ 2.499 para o modelo de 16 polegadas. No Reino Unido, os preços começam em £ 1.899 e £ 2.399 respectivamente. Aqueles que desejam marcar todas as caixas poderão gastar até £ 5.899 pelo modelo de 16 polegadas totalmente especificado no Reino Unido e US $ 6.099 nos Estados Unidos.

O modelo M1 de 13 polegadas do ano passado permanecerá à venda.