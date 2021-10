Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está realizando seu evento Unleashed hoje - 18 de outubro - onde é altamente esperado o lançamento de novos MacBook Pros em opções de tela de 14 e 16 polegadas. O último rumor sugere que o evento também verá o tão esperado AirPods 3 anunciado, no entanto, assim como um Mac mini.

De acordo com o vazador da indústria, Dylandkt ( via 9to5Mac ), os MacBook Pros virão com monitores miniLED, engastes menores sem logotipo inferior, uma webcam 1080p e os modelos de 14 e 16 polegadas oferecerão uma confirmação M1X básica.

Dylankt também disse que ambos os modelos do MacBook Pro oferecerão 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento como opção básica, terão um novo bloco de carregamento e haverá preços semelhantes entre os dois modelos. Também houve um boato divulgado pelo AppleInsider que sugere que os modelos podem vir com uma tela entalhada como o iPhone 13, embora eles não ofereçam Face ID e fiquem com Touch ID .

Em relação ao Mac mini, Dylankt sugere que ele rodará no chip M1X e será lançado junto com os MacBook Pros, embora ele não tenha dado mais detalhes. Rumores anteriores sugeriram um redesenho.

Em relação aos AirPods 3, Dylankt disse que os fones de ouvido chegarão no evento Unleashed apresentando um design semelhante ao do AirPods Pro, mas sem as pontas de orelha.

Só para reiterar, o AirPods 3 terá um design semelhante ao do AirPods Pro, mas sem pontas de ouvido. As dicas foram mostradas como um anexo opcional em um protótipo inicial, mas vazamentos recentes não mostram essas dicas, então é provável que elas não estejam chegando. - Dylan (@dylandkt) 17 de outubro de 2021

Você pode ler todos os rumores em torno do AirPods 3 em nosso artigo separado. Também temos um recurso para os MacBook Pros. Também ajudamos você se quiser saber como assistir ao evento Apple Unleashed .

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 12 Outubro 2021 · A Black Friday é o evento mais vendido do ano e temos todos os detalhes para você aqui.