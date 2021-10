Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores dos modelos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas da Apple podem apresentar uma taxa de atualização de 120 Hz e uma tela Mini LED.

Isso é de acordo com uma nova dica de Ross Young, analista da Display Supply Chain Consultants, com o evento recentemente anunciado Apple Unleashed em 18 de outubro também deve marcar a chegada dos próximos laptops da Apple.

Não é a primeira vez que vimos sinais apontando para a tela totalmente nova - na verdade, as sugestões de dois modelos de MacBook Pro com a tecnologia de tela Mini LED datam de dezembro passado - mas isso representa a primeira dica de um Taxa de atualização de 120 Hz.

Os fornecedores de painel são os mesmos entre o iPad Pro e o MacBook Pro - LG Display e Sharp. Esperando tecnologia semelhante - backplanes de óxido, backlights miniLED e taxas de atualização de 120Hz. MiniLEDs, 100% confirmados. - Ross Young (@DSCCRoss) 12 de outubro de 2021

Após o anúncio oficial do evento da Apple, Young notou no Twitter que esses novos dispositivos MacBook Pro apresentarão uma mistura semelhante às telas do iPad Pro de 12,9 polegadas e que as informações do Mini LED foram "100% confirmadas".

Se a taxa de atualização acabar sendo de 120 Hz, isso colocaria os modelos do MacBook Pro em linha com o iPad, que contou com a tecnologia de tela ProMotion por alguns anos, e o iPhone 13 Pro revelado no mês passado.

Como a Apple navegaria nos pontos mais delicados de uma tela de 120 Hz, como modos de economia de energia, naturalmente ainda está para ser visto, mas temos muitos outros rumores sobre esses modelos. Informações sobre a bateria para modelos de 14 e 16 polegadas vazaram em junho e, mais recentemente, tivemos até renderizações para nos dar uma ideia aproximada de como será a aparência da nova linha de MacBook Pro .

Para todas as informações confirmadas, teremos que esperar até o evento Unleashed em 18 de outubro, como dizemos. Fique ligado, porém, porque cobriremos todos os anúncios importantes do evento.