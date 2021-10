Apple envia convites para evento de mídia Unleashed em 18 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou oficialmente que 18 de outubro é a data em que a empresa realizará seu próximo evento de mídia, onde a gigante de Cupertino deve revelar uma série de novos MacBook Pros reprojetados de 14 e 16 polegadas.

Outras introduções potenciais incluem um iMac ainda maior com uma tela de mais de 32 polegadas com poderoso silício da Apple e talvez até um Mac mini e MacBook Air totalmente novos. No entanto, esses dois últimos são menos óbvios do que a introdução infalível de uma nova linha de MacBook.

Quanto a qualquer dica que pode ser extraída do gráfico do convite, não há muito além de um logotipo da Apple que parece estar viajando na velocidade da luz, o que considerando o poder absoluto que o chip M1 mais básico da Apple pode alcançar, esses novos de alto desempenho As unidades M1X esperadas na próxima semana certamente trarão um poder incompreensível.

O Pocket-lint passou mais de um ano compilando todas as informações conhecidas sobre as próximas séries MacBook Pro de 14 e 16 polegadas da Apple, então se você estiver interessado em conferir nosso resumo completo, toque aqui .

