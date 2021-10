Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A conversa em torno da série MacBook Pro de 14 e 16 polegadas M1X drasticamente reprojetada e de alta potência tem sido galopante por mais de um ano neste momento. Mesmo assim, as máquinas estão finalmente definidas para serem reveladas e lançadas no final do mês de outubro, afirma Mark Gurman da Bloomberg - o vazador mais confiável da Apple em toda a indústria.

A Apple, que está logo atrás de seu evento de mídia California Streaming, onde retirou o mais recente iPhone, sempre pareceu que tinha um segundo evento para 2021 planejado na manga, considerando os rumores contínuos de um grande redesign de notebook sendo fabricado desde então o lançamento do primeiro MacBook Pro de silicone da Apple no final do ano passado.

Inicialmente, alguns insiders especularam que a Apple seria a anfitriã de dois eventos apenas no mês de setembro, mas a mudança no calendário indica que a empresa queria esperar pelo menos 30 dias para deixar os dois eventos respirarem por conta própria.

O Pocket-lint passou meses compilando todos os rumores, vazamentos e informações sobre a próxima linha do MacBook Pro, que você pode verificar por si mesmo aqui .

Caso você esteja fora do circuito, a Apple deve lançar uma série de novos laptops coloridos em tamanhos mais otimizados de 14 e 16 polegadas em sete opções de acabamento, apresentando o retorno da porta de carregamento magnética MagSafe (junto com a continuação opção de usar USB-C, se você preferir), um leitor de cartão SD e o descarte do tão enfermo TouchBar.

Há também a expectativa de que esses novos modelos tenham um aumento de preço, então, se você tiver interesse, comece a economizar.