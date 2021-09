Novo MacBook Air para iniciar a produção em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O MacBook Air continua sendo um dos produtos mais populares e icônicos da Apple, ainda mais depois que obteve o chip M1 como parte de uma atualização no final de 2020. Desde então, porém, o silêncio do rádio sobre o futuro do laptop.

Não é uma ideia revolucionária sugerir que ele receberá uma nova versão em algum ponto em breve, no entanto, para mantê-lo em linha com o resto das máquinas da Apple. Agora, o experiente analista Ming-Chi Kuo diz que a nova versão entrará em produção em meados de 2022.

Kuo diz que espera que um MacBook Air de próxima geração chegue à linha de produção no segundo ou terceiro trimestre de 2022, e já havia estabelecido uma expectativa de que poderia apresentar uma tela Mini LED, o que seria uma novidade para a Apple (a menos que algo outra pessoa em sua programação o obtém mais cedo).

Isso soa como mais do que apenas a adição de um chip potencial da geração M2, então um redesenho também está previsto, mas Kuo acredita que isso seguirá um modelo estabelecido pela próxima rodada de MacBooks, então pode não ser muito radical no momento em que for revelado.

Se isso prova ser preciso, é claro, é uma questão de tempo, como sempre acontece com a Apple. Já que ele não gosta de anunciar dispositivos muito antes de eles estarem realmente disponíveis, você provavelmente pode esperar ouvir muito pouco sobre o próximo MacBook Air até em 2022.