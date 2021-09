Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple semeou a última versão beta do macOS Monterey dias atrás. Como acontece com cada novo lançamento da Apple, os exploradores de software ansiosos usaram suas habilidades para vasculhar o código, verificando se algo novo estava escondido na programação. Infelizmente, o desenvolvedor de iOS Steve Mosser descobriu referências a duas novas resoluções de tela de dispositivos da Apple que parecem se encaixar perfeitamente no projeto da série MacBook Pro de 14 e 16 polegadas.

Previsto para o final deste ano, a Apple está planejando um redesenho massivo da linha de MacBook para alinhar sua linguagem de estilo com a do iMac de silício M1 de 24 polegadas , que foi recentemente remodelado no início deste verão.

Quanto aos novos números de tela, podemos esperar que o MacBook Pro de 14 polegadas tenha uma resolução de tela de 3024 x 1964, com o modelo de 16 polegadas fixado em 3456 x 2234. E, veja bem, esses números atualmente não se correlacionam com qualquer dispositivo Apple conhecido no mercado hoje.

Isso aumentaria o PPI da tela do MacBook Pro até 250+ pixels por polegada (PPI) - uma excelente atualização em relação aos atuais 226 e 227 PPI vistos nos MacBook Pros de 16 polegadas e 13,3 polegadas, respectivamente.

O Pocket-lint passou o ano inteiro reunindo todas as informações disponíveis sobre o futuro MacBook Pro, então não deixe de conferir nosso guia aqui .