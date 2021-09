Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está explorando a possibilidade de adicionar recursos de rastreamento de saúde a um futuro MacBook Pro ou MacBook Air, de acordo com um pedido de patente descoberto esta semana.

O resumo do arquivamento usa algum palavreado altamente técnico, então não vamos entrar em tudo isso, no entanto, a essência principal dele seria o transplante da parte traseira de um Apple Watch - o lugar onde todos os sensores de função corporal estão - e integrando uma versão semelhante à área de almofada de pulso de um futuro laptop feito pela empresa.

A patente inclui uma imagem muito básica demonstrando como aquele recurso pode de fato se parecer, que você pode ver acima.

Embora a possibilidade desse tipo de tecnologia chegar aos MacBook Pros de 14 e 16 polegadas previstos para este outono seja quase nula, o CEO da Apple, Tim Cook , enfatizou que a maior contribuição da empresa para a humanidade estaria relacionada à saúde e ao condicionamento físico , então talvez um impulso ainda maior no rastreamento do corpo esteja nos planos para uma revisão distante do MacBook nos próximos anos.

A Apple registra um pouco mais de mil patentes por ano e, claro, nem todos os recursos protegidos vêm à tona em um produto voltado para o consumidor; no entanto, a ideia do rastreamento da saúde do Apple Watch chegando a produtos além do relógio é intrigante.

Se você quiser ler o pedido de patente completo para você, clique aqui .

